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Пилатес снижает кровяное давление у гипертоников — ученые

Пилатес снижает кровяное давление у гипертоников — ученые

Исследование, опубликованное в журнале Human Hypertension, показывает, что программы тренировок по пилатесу безопасны для пациентов с гипертонией, и что эти программы могут быть включены в их реабилитацию.

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