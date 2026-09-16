Феодосийский филиал предприятия «Вода Крыма» будет обслуживать ряд населённых пунктов под Феодосией

С 1 октября услуги водоснабжения и сопутствующие услуги в посёлках Орджоникидзе, Коктебель, Щебетовка, а также сёлах Наниково, Краснокаменка, Курортное, Южное, Подгорное будет осуществлять феодосийский филиал ГУП РК «Вода Крыма», сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Хотел дать крупну...
- В Симферополе муж...
- Хотел дать крупну...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым