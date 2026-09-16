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Феодосийский филиал предприятия «Вода Крыма» будет обслуживать ряд населённых пунктов под Феодосией

Феодосийский филиал предприятия «Вода Крыма» будет обслуживать ряд населённых пунктов под Феодосией

С 1 октября услуги водоснабжения и сопутствующие услуги в посёлках Орджоникидзе, Коктебель, Щебетовка, а также сёлах Наниково, Краснокаменка, Курортное, Южное, Подгорное будет осуществлять феодосийский филиал ГУП РК «Вода Крыма», сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.

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