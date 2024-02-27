Экс-глава МВД Украины Луценко: бойцы ВСУ винят политиков в нехватке людей

Бойцы Вооруженных сил Украины недовольны нехваткой личного состава на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью телеканалу «Прямой».
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