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Экс-глава МВД Украины Луценко: бойцы ВСУ винят политиков в нехватке людей

Экс-глава МВД Украины Луценко: бойцы ВСУ винят политиков в нехватке людей

Бойцы Вооруженных сил Украины недовольны нехваткой личного состава на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью телеканалу «Прямой».

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