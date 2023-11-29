В Барнауле поймали хулиганов, которые прокололи колеса четырем машинам

Как выяснилось, злоумышленники также причастны к угону одного автомобиля В Барнауле полицейские задержали трех парней, которые прокололи колеса у четырех машин и совершили угон, сообщили в МВД Алтайского края.
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