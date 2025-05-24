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Очевидцы рассказали о последней просьбе матери погибшего в Подмосковье малыша

Очевидцы рассказали о последней просьбе матери погибшего в Подмосковье малыша

В пятницу, 23 мая, в Ногинске произошло трагичное ДТП с участием микроавтобуса и трех автомобилей, унесшее жизнь шестилетнего мальчика и его материВ пятницу, 23 мая, в Ногинске произошло трагичное ДТП с участием микроавтобуса и трех автомобилей, унесшее жизнь шестилетнего мальчика и его матери.

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