Медвежий угол
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Медвежий угол

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Почему Трамп боится иранской мести, а Зеленский совсем не опасается российской

Почему Трамп боится иранской мести, а Зеленский совсем не опасается российской

После развала Советского Союза в 1991-м коллективный Запад окончательно уверовал в свою абсолютную безнаказанность и превратил устранение неугодных лидеров в настоящий конвейер.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
ни ликвидация самогО Людвига ван Бетховена, пардон, - Трампа, ни генитального пианиста и нюхача Зе ничего не изменит. тут ВВП не столько &quot;слово дал&quot;, сколько обозначил позицию, - не в персонажах дело. и за Трампом, и за Зе стоЯт те, кто всю эту, пардон, возню затевает, финансирует и контролирует. здесь определение &quot;истощение&quot; подходит точнее для понимания сути происходящего. дуализм природы не предполагает уничтожение одного из полюсов - ни зла условного, ни добра тоже условного (в политике), - и то, и то существуют и существовать будут. весь вопрос сводится к отношениям этих полюсов. кукловоды неизбежно строят свою пирамиду глобальной власти, устраивая локальные перманентные наезды на &quot;непослушных&quot;, не ложащихся под них. тут понятно. Россия, как альтернатива по сути, могла бы быть более конкретной, но ... либерализЬм, будь он трижды неладен, мешает. национально ориентированным приходится лавировать, играя теми &quot;картами&quot;, которые есть. других, козырных, никто нам не сдаст. БРИКС+ обосрался. помощников у России нет, тока тов. Ким... накопленные вооружения останавливают любую мысль о тотальной бойне, ибо в итоге ущерб &quot;неприемлемый&quot;. неприемлемость не случится в ночь с четверга на пятницу, не враз и не по какой-нить &quot;красной линии&quot;, неприемлемость и есть истощение ресурса, отпущенного на решение вопроса в моменте (историческом). вот до этого моменте и будут полыхать локальные конфликты, после чего очередной тайм-аут на переосмысление для обеих сторон. здесь не о многополярности. это &quot;оттенки серого&quot; по И.Ильину. есть &quot;мы&quot; и &quot;они&quot;, всё остальное между  в тех самых оттенках... В.Ленин говорил о &quot;движущей силе&quot;, как необходимом условии революции. глубже - любая идея требует движущей силы. идея России сегодня размыта либерализмом, нет единого верно направленного вектора приложения усилий. поэтому нет и примкнувших, ибо не к чему примыкать... это очевидно. в итоге каждый решает свой конфликт с гегемонией глобального наднационального бабла в одно своё собственное лицо. не лучший ход. могли бы договориться на этом участке пути и загнать паразитов под шконку. но ... либерализЬм, который не &quot;всё&quot;...
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1 м.
Андрей Бедный
Проблема в том, что на украине потеряли страх. Они считают, что Россия не пойдет на уничтожение страны как США с Югославией и поэтому для них это &quot;всего лишь бизнес&quot;. У нас же до сих пор пытаются честно играть по правилам, которые перестали работать после прихода к власти плешивого м*дилы Горбачева. Соответственно и бояться перестали, видя, что наши лидеры больше пекутся о сохранении жителей государства с которым воюем, чем своих граждан и солдат. Вся эта либерастическая зараза до сих пор у многих в мозгах - как бы о нас в Европе не подумали плохо... слеза невинного младенца... любая жизнь самое ценное в мире, это бл*дь целый МИР!!! Видя всю эту х*йню и другие соседи начинаю борхеть и в х*й не ставить, и союзники отворачиваются и враги все больше и больше наглеют. Опомнитесь!!! Европа - враг. Так всегда было и так всегда будет! Никакие договоренности и обещания заключенные с Россией для них не являются обязательными к исполнению. Они всегда видели и видят в России лишь сырьевой ресурс который по непонятному стечению обстоятельств пока им не принадлежит... Мирными и добрыми они будут лишь в одном случае, если при одной мысли о нападении на Россию будут начинать ссаться и просыпаться в кошмарах будучи уверенными, что даже за такие мысли настигнет возмездие. А не вот это все заигрывание...
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1 м.
ВМ
Владимир Моргунов
солидарен с Вами, Игорь ! Также как, тоже в свое время, оказались в высшей власти Рыжий и Егор Гайдар с командой. Результаты их &quot;служения Отчизне&quot; нам с известны ?
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4 н.