Почему Трамп боится иранской мести, а Зеленский совсем не опасается российской

СК Сергей Ковалев ни ликвидация самогО Людвига ван Бетховена, пардон, - Трампа, ни генитального пианиста и нюхача Зе ничего не изменит. тут ВВП не столько "слово дал", сколько обозначил позицию, - не в персонажах дело. и за Трампом, и за Зе стоЯт те, кто всю эту, пардон, возню затевает, финансирует и контролирует. здесь определение "истощение" подходит точнее для понимания сути происходящего. дуализм природы не предполагает уничтожение одного из полюсов - ни зла условного, ни добра тоже условного (в политике), - и то, и то существуют и существовать будут. весь вопрос сводится к отношениям этих полюсов. кукловоды неизбежно строят свою пирамиду глобальной власти, устраивая локальные перманентные наезды на "непослушных", не ложащихся под них. тут понятно. Россия, как альтернатива по сути, могла бы быть более конкретной, но ... либерализЬм, будь он трижды неладен, мешает. национально ориентированным приходится лавировать, играя теми "картами", которые есть. других, козырных, никто нам не сдаст. БРИКС+ обосрался. помощников у России нет, тока тов. Ким... накопленные вооружения останавливают любую мысль о тотальной бойне, ибо в итоге ущерб "неприемлемый". неприемлемость не случится в ночь с четверга на пятницу, не враз и не по какой-нить "красной линии", неприемлемость и есть истощение ресурса, отпущенного на решение вопроса в моменте (историческом). вот до этого моменте и будут полыхать локальные конфликты, после чего очередной тайм-аут на переосмысление для обеих сторон. здесь не о многополярности. это "оттенки серого" по И.Ильину. есть "мы" и "они", всё остальное между в тех самых оттенках... В.Ленин говорил о "движущей силе", как необходимом условии революции. глубже - любая идея требует движущей силы. идея России сегодня размыта либерализмом, нет единого верно направленного вектора приложения усилий. поэтому нет и примкнувших, ибо не к чему примыкать... это очевидно. в итоге каждый решает свой конфликт с гегемонией глобального наднационального бабла в одно своё собственное лицо. не лучший ход. могли бы договориться на этом участке пути и загнать паразитов под шконку. но ... либерализЬм, который не "всё"...

Андрей Бедный Проблема в том, что на украине потеряли страх. Они считают, что Россия не пойдет на уничтожение страны как США с Югославией и поэтому для них это "всего лишь бизнес". У нас же до сих пор пытаются честно играть по правилам, которые перестали работать после прихода к власти плешивого м*дилы Горбачева. Соответственно и бояться перестали, видя, что наши лидеры больше пекутся о сохранении жителей государства с которым воюем, чем своих граждан и солдат. Вся эта либерастическая зараза до сих пор у многих в мозгах - как бы о нас в Европе не подумали плохо... слеза невинного младенца... любая жизнь самое ценное в мире, это бл*дь целый МИР!!! Видя всю эту х*йню и другие соседи начинаю борхеть и в х*й не ставить, и союзники отворачиваются и враги все больше и больше наглеют. Опомнитесь!!! Европа - враг. Так всегда было и так всегда будет! Никакие договоренности и обещания заключенные с Россией для них не являются обязательными к исполнению. Они всегда видели и видят в России лишь сырьевой ресурс который по непонятному стечению обстоятельств пока им не принадлежит... Мирными и добрыми они будут лишь в одном случае, если при одной мысли о нападении на Россию будут начинать ссаться и просыпаться в кошмарах будучи уверенными, что даже за такие мысли настигнет возмездие. А не вот это все заигрывание...