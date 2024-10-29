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Царьград

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В Пермском крае два брата прописали в своем доме 158 мигрантов

В Пермском крае два брата прописали в своем доме 158 мигрантов

Противоправным методом они заработали 545 000 рублей.Двое братьев из Краснокамска прописали в своем доме 158 студентов-мигрантов.

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