Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    Вечная память молодогвардейцам! Их подвиг должны помнить потомки!Страшная правда о...
  • Виктор Шиховцев
    В эту забегаловку ни ногой! Эту погань нужно учить рублём.История со ВкусВи...
  • andmitry
    а не надо пускать критические отрасли в интернет.В чём реальная оп...

Украина раскритиковала итоги саммита НАТО

Украина раскритиковала итоги саммита НАТО

Фото: Drop of Light / Shutterstock.comМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с критикой в адрес Североатлантического альянса [НАТО], обвинив его в том, что НАТО "не дало ни единого намека" на сроки вступления Киева в альянс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх