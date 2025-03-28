Сотрудники ГУ МВД России по СКФО на ФКПП «Герзельский мост» помогли водителю большегруза, застрявшего на обочине дороги

Инспектор ДПС старший лейтенант полиции Руслан Истомин и специалист специальной огневой группы сержант полиции Иван Логинов во время несения службы на посту обратили внимание на большегрузный автомобиль, который съехал на обочину, где увяз в грязи.
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