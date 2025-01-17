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Запашный о пиар-романе с Темниковой: «На меня надавили. Могли задушить, если я не пойду на поводу»

Запашный о пиар-романе с Темниковой: «На меня надавили. Могли задушить, если я не пойду на поводу»

Несколько лет назад Эдгард Запашный и Елена Темникова играли в любовь на публику. Звезд заставили закрутить пиар-роман, хотя чувств друг к другу они не испытывали.

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