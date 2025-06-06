Расчеты FPV-дронов поразили наблюдательный пункт и технику ВСУ в Сумской области

Операторы FPV-дронов Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили два автомобиля, пикап, пулеметную точку и наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.
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