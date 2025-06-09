«Дешевле российского газа»: Вашингтон заманивает Азию и Европу в проект «Аляска СПГ»

Многомиллиардный проект по добыче и сжижению газа на Аляске пытается привлечь инвесторов и заявляет о том, что стоимость газа будет ниже, чем на американской бирже Henry Hub, причем достаточно низкой настолько, чтобы конкурировать с российскими поставками.
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