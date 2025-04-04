Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Walery
    У вертолета спущенные колеса... в чём проблемы?  В Афгане такое спокойно переживали сплошь и рядом...Ну, думаю, понесл...
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Politico: Треть стран ЕС поддержали инициативу Германии о включении Британии в оборонный план

Politico: Треть стран ЕС поддержали инициативу Германии о включении Британии в оборонный план

Германия предложила разрешить Британии и Канаде участвовать в закупках вооружений ЕС, но Франция выступила против включения Лондона, требуя более выгодных прав по рыболовству в обмен на участие в оборонной сделке.

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