Politico: Треть стран ЕС поддержали инициативу Германии о включении Британии в оборонный план

Германия предложила разрешить Британии и Канаде участвовать в закупках вооружений ЕС, но Франция выступила против включения Лондона, требуя более выгодных прав по рыболовству в обмен на участие в оборонной сделке.
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