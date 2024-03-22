18-летняя девушка-водитель попала в больницу после ДТП под Рязанью

21 марта, примерно в 6:50, в Рязанском районе, на 1 километре автодороги Шумашь-Заокское-Коростово, по предварительной информации, 18-летняя жительница Рязанского района, управляя автомобилем «Лада Гранта», не выбрала безопасную скорость движения в результате чего совершила съезд с дороги.
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