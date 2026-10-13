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Студенты столичных вузов и колледжей посетили места боевой славы и встретились с ветеранами СВО

Студенты столичных вузов и колледжей посетили места боевой славы и встретились с ветеранами СВО

Экскурсии по местам боевой славы и беседы с участниками специальной военной операции (СВО) вошли в серию патриотических мероприятий проекта «Молодежь Москвы».

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