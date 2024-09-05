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Остались без копейки. Украина «ШАГнула» в нищету и финансовую пропасть

Остались без копейки. Украина «ШАГнула» в нищету и финансовую пропасть

1,2K прочтений 2 дня назад Аналитики и просто здравомыслящие люди давно перестали искать логику в действиях руководства Украины: ее давно там нет.

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