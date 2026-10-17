«Ак Барс» прервал серию из четырех поражений, обыграв накануне «Шанхайских Драконов». Ради результата Анвар Гатиятулин ожидаемо пошел на упрощение игры.
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