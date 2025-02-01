Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе© РИА Новости / POOL17,7 тыс прочтений 2 дня назад США убедили президента России Владимира Путина, что им доверять нельзя, заявил отставной полковник американских ВС Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.