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Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Может хватит этой сарафанной информации, устной пужации? Может этим им пора хвосты поприжимать. Они то как раз делом ...Дальность и точно...

Его убедили: в США сделали неожиданное заявление о Путине

Его убедили: в США сделали неожиданное заявление о Путине

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе© РИА Новости / POOL17,7 тыс прочтений 2 дня назад США убедили президента России Владимира Путина, что им доверять нельзя, заявил отставной полковник американских ВС Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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