Госдума единогласно, 438 голосами, в третий раз назначила Константина Затулина спецпредставителем по вопросам миграции и гражданства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Воровали наше будущее под патриотизм»: Поплавская сорвалась из-за казнокрадства в Роспатриотцентре и Росмолодёжи
- "Россия вам должна бесплатный проезд?" За требование об оплате, мигранты бросаются с кулаками на контролёров
- Пока вы ловите самозанятых, они покупают виллы в Испании. И не подают декларации
Свежие комментарии
- Война на «телефон...
- «Я не пересяду с ...
- «Я не пересяду с ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым