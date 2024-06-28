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Царьград

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Один удар остановит войну на Украине. Киев бомбить не нужно

Один удар остановит войну на Украине. Киев бомбить не нужно

Запад всё активнее идёт на эскалацию конфликта с Россией, ВСУ перешли к откровенно террористической деятельности.

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