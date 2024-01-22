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Мошенники в Краснодаре под видом военных собирали деньги «на помощь бойцам СВО»

Мошенники в Краснодаре под видом военных собирали деньги «на помощь бойцам СВО»

Мошенники в Краснодаре под видом военных собирали деньги «на помощь бойцам СВО»Мошенники в Краснодаре собирают деньги с граждан, представляясь бойцами спецоперации, сообщила пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края.

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