Мошенники в Краснодаре под видом военных собирали деньги «на помощь бойцам СВО»Мошенники в Краснодаре собирают деньги с граждан, представляясь бойцами спецоперации, сообщила пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края.
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