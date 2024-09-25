Более Br69 тыс. предъявлено к уплате в бюджет по результатам проверки в связи с ликвидацией организации.

В ходе проведения инспекцией МНС по г. Бобруйску выездной проверки в связи с ликвидацией ООО, основным видом деятельности которого являлось выполнение строительных работ, на основании собранных проверкой доказательств установлены факты выплаты 16 работникам зарплаты ´в конвертах´.