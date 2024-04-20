Политнавигатор Нынешнее руководство ЕС должно уйти в отставку – заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, реагируя на диктаторские действия либерального мэр Брюсселя, натравившего полицию на мирную конференцию.
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