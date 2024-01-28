КАК ХОДОРКОВСКИЙ ТОЛКАЕТ В ПРЕЗИДЕНТЫ НАДЕЖДИНА

Liudmila Kosteley

Где сейчас действует военное положение? 19 октября Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Тогда же был подписан еще один документ, уточняющий, что в других регионах также будут введены особые правовые режимы. После этого никаких военных положений президент России не вводил.