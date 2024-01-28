Федор Пашин Враждебные силы на Западе всеми силами стремятся оскандалить, дискредитировать и делегитимизировать президентские выборы в РФ-2024.
КАК ХОДОРКОВСКИЙ ТОЛКАЕТ В ПРЕЗИДЕНТЫ НАДЕЖДИНА
Комментарии
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Liudmila Kosteley
Где сейчас действует военное положение? 19 октября Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Тогда же был подписан еще один документ, уточняющий, что в других регионах также будут введены особые правовые режимы. После этого никаких военных положений президент России не вводил.
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13 час.
Регина Толстоброва
Ох. какая же сволочь Ходорковский.
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12 час.
Tania Еременко
der Dummkopf - это Надеждин. Все слова перевода этого слова ему подходят.
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8 час.
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