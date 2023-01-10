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Роналду посетил отель «Бетиса» перед их матчем с «Барселоной» в Суперкубке Испании

Криштиану Роналду посетил расположение следующих соперников «Барселоны».  Нападающий «Аль-Насра» посетил отель «Бетиса» в Саудовской Аравии, где команда готовится к матчу в рамках Суперкубка Испании.

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