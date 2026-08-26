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Aster открывает создание хранилища бесплатно

Aster открывает создание хранилища бесплатно

Aster DEX временно снимает барьер для входа для своего продукта Vault. До 30 сентября трейдеры могут создать хранилище на платформе без необходимости держать стандарт 100 ASTER, которые обычно требуются при настройке.

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