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Фадеев обвинил Глюк’оZу в манипуляции после раскаяния: «Вранье — как раз ее конек»

Фадеев обвинил Глюк’оZу в манипуляции после раскаяния: «Вранье — как раз ее конек»

Глюк’оZа попала в непростую ситуацию, когда откровенно подпортила праздник в Красноярске. Посмотреть на звезду пришли сотни, но вокалистка была явно не в форме в тот злополучный день и вышла к людям, как она уверяет, после принятия лекарственных препаратов от депрессии.

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