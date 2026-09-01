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Ни мужа, ни детей к 38 годам: громкие романы, ультиматум возлюбленного и выбор Карины Андоленко

Ни мужа, ни детей к 38 годам: громкие романы, ультиматум возлюбленного и выбор Карины Андоленко

В тридцать восемь лет актриса Карина Андоленко остаётся одной из самых обсуждаемых и в то же время закрытых фигур отечественного кинематографа.

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