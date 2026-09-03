Путин объявил о скорой отгрузке первой нефти с "Восток Ойл"

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, анонсировал отгрузку первой нефти в рамках масштабного арктического проекта «Восток Ойл», который реализуется в Красноярском крае.
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