Путин призвал не допустить искажения истории в поздравлениях с Днем Победы

По его словам, очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки переписать общую историю Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и народы стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии и Израиля с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
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