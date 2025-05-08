Путин призвал не допустить искажения истории в поздравлениях с Днем Победы

По его словам, очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки переписать общую историю Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и народы стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии и Израиля с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.