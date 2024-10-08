Раскрыты подробности в деле о загадочном убийстве школьницы на Урале

Обвиняемый в убийстве 16-летней девочки в Екатеринбурге следил за ней, заявил E1.RU отец убитой. По версии следствия, в августе прошлого года велосипедист преследовал школьницу до лесополосы, а после задушил, бросил […].
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии