Компания «Мострансавто» запустила чат-бот для найма сотрудников

Компания «Мострансавто» запустил Telegram-бот для поиска сотрудников. В Минтрансе региона сообщили, что это крупнейший пассажирский перевозчик Подмосковья, в нем работают более 16 тысяч человек, а вакансии открыты в разных городах.
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