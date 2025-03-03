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Компания «Мострансавто» запустила чат-бот для найма сотрудников

Компания «Мострансавто» запустила чат-бот для найма сотрудников

Компания «Мострансавто» запустил Telegram-бот для поиска сотрудников. В Минтрансе региона сообщили, что это крупнейший пассажирский перевозчик Подмосковья, в нем работают более 16 тысяч человек, а вакансии открыты в разных городах.

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