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Защитник «Оренбурга» Паласиос: «Россия – очень безопасная страна, поражаюсь тому, как здесь все спокойно. Везде в РФ к иностранцам относятся очень хорошо»

Защитник « Оренбурга » Джон Паласиос поделился впечатлениями от жизни в России. 26-летний колумбиец проводит второй сезон в «Оренбурге».

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