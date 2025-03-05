Автобусное сообщение между населенными пунктами в районах отсутствует

Жители Пряжинского и Суоярвского районов добились улучшения транспортного сообщения со столицей Карелии фото: VK-сообщество "Подслушано и подсмотрено в Эссойле" Недавно было возобновлено автобусное сообщение между Петрозаводском и Суоярви: два рейса в сутки связали два города.
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