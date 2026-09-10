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В Волчанском котле оказались механизированные бригады ВСУ и части нацбатальонов

В Волчанском котле оказались механизированные бригады ВСУ и части нацбатальонов

В Волчанском котле фиксируется рост числа сдающихся в плен солдат ВСУ — об этом заявил замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, отметив, что сдача происходит точечно, а не организованными группами.

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