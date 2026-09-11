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test mazurok

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🕷️ Зоолог объяснила, почему в Крыму клещи активны осенью В регионе традиционно два пика численности клещей — весенне-летний и осенний, рассказала в эфире «Радио Крым» начальник отделения эпизоотологического и энтомологического мониторинга, зоолог Елена Беднарская.

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