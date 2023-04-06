Медвежий угол

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Строить мечеть у Святого озера в Москве не будут. Провокации не сработали

Строить мечеть у Святого озера в Москве не будут. Провокации не сработали

Царьград ФОТО: ЦАРЬГРАД. В Москве приняли решение не строить мечеть у Святого озера.

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