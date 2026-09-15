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Космос стал полем боя: США открыто признали наличие оружия на орбите

Космос стал полем боя: США открыто признали наличие оружия на орбите

Министр ВВС США Трой Мейнк заявил о размещении американского оружия на орбите США располагают оружием на орбите, предназначенным для «контроля космического пространства» и защиты американских сил от действий противников.

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