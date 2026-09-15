Космос стал полем боя: США открыто признали наличие оружия на орбите

Министр ВВС США Трой Мейнк заявил о размещении американского оружия на орбите США располагают оружием на орбите, предназначенным для «контроля космического пространства» и защиты американских сил от действий противников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Предвыборные «под...
- Исинбаева ответил...
- «Покончить с прои...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым