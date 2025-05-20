Жители Румынии режут паспорта и просят убежище в России после выборов президента

После объявления результатов президентских выборов в Румынии некоторые граждане начали публично выражать недовольство: в соцсетях распространяются видео, где люди разрезают свои паспорта, призывают к революции и заявляют о намерении покинуть страну.
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