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Царьград

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Фаворит Пугачёвой выдал постыдную тайну Галкина*

Фаворит Пугачёвой выдал постыдную тайну Галкина*

По словам Сергея Савина, Максим Галкин* во всём слушался Аллу и даже испытывал страх перед нейКомпозитор Сергей Савин рассказал "Аргументам и Фактам", что когда Максим Галкин* ещё не встречался с Аллой Пугачёвой, юморист очень боялся её.

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