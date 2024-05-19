Фаворит Пугачёвой выдал постыдную тайну Галкина*

По словам Сергея Савина, Максим Галкин* во всём слушался Аллу и даже испытывал страх перед нейКомпозитор Сергей Савин рассказал "Аргументам и Фактам", что когда Максим Галкин* ещё не встречался с Аллой Пугачёвой, юморист очень боялся её.