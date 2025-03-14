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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев ответил, когда плакал после поражений: «Когда мне было лет 20. А потом я стал жестче»

В четвертьфинале в Индиан-Уэллс он на решающем тай-брейке обыграл Артура Фиса. – На корте вы сказали, что если бы проиграли, то плакали бы в раздевалке.

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