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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вакаба Хигучи: «Я тренировала тройной аксель после Гран-при Франции, но не чувствовала уверенности, поэтому очень рада, что сегодня бросила себе вызов»

Спортсменка заняла 9-е место. В произвольной программе она упала с недокрученного тройного акселя. «Как я уже говорила, вчера я чувствовала себя нормально, поэтому ничего не меняла.

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