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Аргументы и Факты

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ВС РФ поразили мост под Одессой, по которому перевозились грузы для ВСУ

ВС РФ поразили мост под Одессой, по которому перевозились грузы для ВСУ

Российские военные поразили в Одесской области новый автомобильный мост, по которому перевозились грузы для ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

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