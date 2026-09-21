«Гераневых кошмаров» Киеву показалось мало? Ответка за удар по российским выборам окажется страшной На Украине вовсю просчитывают «зеркальный ответ России» — и вычеркивают из списка действующих все атомные электростанции В ночь на 20 сентября численное соотношение запущенных средств воздушного нападения составило примерно 8:1 в пользу ВСУ.