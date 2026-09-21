«Гераневых кошмаров» Киеву показалось мало? Ответка за удар по российским выборам окажется страшной

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Юрий Ильинов

День ради сотни метров: боец ВС РФ раскрыл реалии продвижения на фронте

Замкомандира штурмовой роты группировки «Центр» рассказал, почему одни населённые пункты освобождают быстро, а другие требуют гораздо больше времени. По его словам, всё дело в стечении различных факторов.

Каждый населённый пункт и вражеский блиндаж — отдельная история с собственной тактикой. Одни сёла освобождают быстро, другие требуют значительно больше времени. Причины этого журналисту «Известий» Валентину Трушнину рассказал замкомандира штурмовой роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» Денис Солодовников.

Маршрут под контролем
Штурмовики двигаются двойками, иногда по одному. Подъехать ближе невозможно: на подступах работают «ждуны», летают дроны-камикадзе и «Баба-яга», противник минирует дистанционно. Каждый шаг — под контролем вражеских FPV-дронов.

От высадки до цели — десятки километров, заминированных и под обстрелом. На открытых участках приходится выжидать целый день ради окна в несколько сотен метров. Бойцы маскируют экипировку травой и ветками, используют рельеф. На продвижение в полкилометра уходит сутки. Снаряжение тяжёлое: оружие, бронежилет, провизия. В жару с водой сложно, водоём по пути встречается не всегда.

В обход опорных пунктов
Иногда на маршруте встаёт опорный пункт ВСУ. Его обходят, перерезают снабжение и отход, затем атакуют: «У нас парни заходили в одну лесополосу, практически неделю воевали», — рассказал Солодовников.

Зачистив позиции, бойцы уничтожили троих. Через несколько часов подошли ещё двое. Их подпустили на десять метров и открыли огонь. Захваченная рация дала сведения о враге. Боевики по два-три человека ежедневно пытались отбить лесополосу из-за больших участков вокруг, но безуспешно.

Узкий коридор
Ландшафт добавляет сложности. При освобождении Золотого Колодезя в ДНР с одной стороны оказались карьеры с водой и без укрытий. Соседние лесополосы заминированы и патрулируются «Бабами-ягами». Оставался лишь узкий коридор, по которому бойцы прошли и освободили ещё один населённый пункт.