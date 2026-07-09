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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🥃Минус один: торговая точка «Бристоль» (российская сеть алкомаркетов формата у

🥃Минус один: торговая точка «Бристоль» (российская сеть алкомаркетов формата у «дома») на Ленина закрыта! ⚡️Сеть «Бристоль» в 2025 году закрыла 101 магазин и продолжает сокращать их количество в 2026.

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