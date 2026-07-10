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Metro Москва

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Звали семь недель подряд: Александр Овечкин выпил пива с фанатами в московском баре

Звали семь недель подряд: Александр Овечкин выпил пива с фанатами в московском баре

Капитан "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин посетил московский бар и пообщался с болельщиками. Семь недель его ждали с бокалом пива, и 8 июля спортсмен наконец пришёл – пообщался с фанатами, выпил пива и сфотографировался.

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