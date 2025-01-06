Отстраненный за договорные матчи Милюков: «У РФС есть и другие дела, но они не дают им хода»

Бывший полузащитник молодежной команды «Пари НН» Никита Милюков, пожизненно отстраненный от футбола за организацию договорных матчей, в интервью автору Sport24 Тиграну Арутюняну выразил недоумение, почему РФС не занимается другими нечестными, на его взгляд, играми.