В Луганске состоялся спортивный турнир для молодёжи

В рамках Всероссийского конкурса программ комплексного развития в субъектах РФ «Регион для молодых» в Луганске проходит спортивный турнир для студентов вузов Республики в различных видах спорта «Спортивный характер».
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