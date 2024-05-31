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В Луганске состоялся спортивный турнир для молодёжи

В Луганске состоялся спортивный турнир для молодёжи

В рамках Всероссийского конкурса программ комплексного развития в субъектах РФ «Регион для молодых» в Луганске проходит спортивный турнир для студентов вузов Республики в различных видах спорта «Спортивный характер».

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