Обрехамия-слуга, чей? Ну, ессесно, никакого не народа, разве что своего кармана, да еще своего начальника наркозе...

Гарибян Сусанна

А надо ли это грузинам? Мишико много гадости сделал этой стране, без него всё стало потихоньку налаживаться. Русские туристы стали возвращаться в Грузию, торговля с Россией растёт. Кому кроме нас нужно их вино и мандарины? И что может дать Грузии разворованная, разрушенная войной Украина, утопленная бандеровскими ублюдками в крови и злобе?