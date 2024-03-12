Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украина призвала Грузию прекратить авиасообщение с РФ для восстановления отношений

Украина призвала Грузию прекратить авиасообщение с РФ для восстановления отношений

Грузия должна прекратить авиасообщение с Россией и освободить Михаила Саакашвили для восстановления отношений с Украиной.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
страна  404  - бывшая украина  решила уже  сл своим  уставам в другую страну пролезть! начала команды раздавать!
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20 час.
Надежда
Обрехамия-слуга, чей? Ну, ессесно, никакого не народа, разве что своего кармана, да еще своего начальника наркозе...
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20 час.
Гарибян Сусанна
А надо ли это грузинам?  Мишико много гадости сделал этой стране, без него всё стало потихоньку налаживаться. Русские туристы стали возвращаться в Грузию, торговля с Россией растёт. Кому кроме нас нужно их вино и мандарины? И что  может дать  Грузии  разворованная, разрушенная войной Украина,  утопленная бандеровскими ублюдками в крови и злобе?
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20 час.

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