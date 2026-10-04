МВД: мошенники убеждают совершать преступления под видом благородного действия

Мошенники побуждают россиян совершать преступления под видом законного действия. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.
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